https://static.news.ru/photo/de4ec79e-a94b-11e9-bfd2-fa163e074e61_1024.jpg ЗРС С-400 Фото: Сергей Булкин/News.ru

Самолёты Минобороны России осуществили очередные рейсы по доставке компонентов зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в Турцию. Они традиционно приземлились на авиабазе Мюртед неподалёку от турецкой столицы — Анкары.

Как сообщили в военном ведомстве, поставки осуществляются «в строгом соответствии с условиями заключённого с турецкой стороной контракта и в согласованные сторонами сроки».

Турецкая сторона также подтвердила, что «системы ПВО и противоракетной обороны дальнего радиуса действия продолжаются по плану».

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı planlandığı şekilde devam ediyor. pic.twitter.com/qSBHDEthh4 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 18 июля 2019 г.

Контракт на поставку ЗРС на сумму около $2,5 млрд был подписан в 2017 году. В дальнейшем сделка предполагает совместное производство С-400 и передачу турецкой стороне некоторых технологий.

Компоненты С-400 Россия начала доставлять 12 июля, тогда в Турцию прибыли три военных самолёта. В дальнейшем в Анкаре начали приземляться по несколько российских военных бортов в день. С тех пор осуществлено уже не менее полутора десятка рейсов.

Ранее, как писал News.ru, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что процесс может завершиться к апрелю 2020 года. Одновременно с поставками зенитных ракетных систем продолжается обучение военных, которым предстоит их использовать.