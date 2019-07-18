https://static.news.ru/photo/6d2b5d62-a97c-11e9-9853-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Анкара готова изучить альтернативы американским истребителям F-35. Об этом заявил руководитель Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

По его словам, Анкара всегда соблюдает взятые на себя обязательства по подписанным международным соглашениям и принятым решениям. Это в равной степени относится и к программе по приобретению американских F-35, и к соглашению о закупке российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, подчеркнул Демир.

В настоящий момент в своих заявлениях США используют выражение «приостановить», а не «исключить». Мы ожидаем официального подтверждения, — цитирует Демира Anadolu .

До тех пор, уточнил он, Турция продолжит выполнять свои обязательства. При этом изучить альтернативы американскому истребителю страна готова уже сейчас. Помимо этого, там продолжают реализацию проекта по созданию национального истребителя.

Отношения Турции и США обострились на фоне покупки Анкарой российских ЗРС C-400. Вашингтон пытался склонить партнёров по НАТО к отказу от сделки с Москвой, угрожая различными санкциями, в том числе — отказом поставлять истребители F-35. Однако турецкий президент Реджеп Эрдоган пообещал в таком случае обратиться в Международный арбитражный суд, так как деньги за самолёты уже переведены.

Компоненты С-400 Россия начала доставлять 12 июля, тогда в Турцию прибыли три военных самолёта. В дальнейшем в Анкаре начали приземляться по несколько российских военных бортов в день. С тех пор осуществлено уже не менее полутора десятков рейсов.