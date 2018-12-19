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Турция купит у США ракетные комплексы Patriot

imago stock&people/Global Look Press

оружие [ версия для печати ]

Госдепартамент США одобрил продажу Турции систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot на сумму $3,5 млрд. Анкара в течение 10 лет запрашивала у Вашингтона разрешение на закупку четырёх комплексов Patriot с 20 пусковыми установками и 80 ракетами-перехватчиками.

Теперь Турция, кроме 80 ракет Patriot, сможет также приобрести и 60 других ракет, включая сопутствующее оборудование и радарные системы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Пентагона по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности.

«Предлагаемая продажа увеличит оборонительные возможности турецких военных для защиты от враждебной агрессии и защиты союзников по НАТО, которые могут проводить обучение и действовать в пределах Турции», — говорится в сообщении агентства.

Нарекания со стороны США и НАТО вызывало желание Турции приобрести российские комплексы С-400. Соединённые Штаты даже грозили отказать Анкаре в продаже истребителей F-35. Однако в июле 2017 года был подписан контракт с Россией на поставку Турции четырёх систем С-400 на сумму около $2,5 млрд. Поставки ожидались в марте 2020 года, но позднее Анкара и Москва условились ускорить процесс и начать его летом 2019 года.

Ранее News.ru сообщал, что президент Турции Тайип Эрдоган заявил об ожидаемой поставке из США 120 истребителей пятого поколения F-35. Он добавил, что некоторые детали этих истребителей Турция уже производит сама.


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