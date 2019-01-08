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«Туполев» приступает к строительству авиакомплекса

MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press

оружие [ версия для печати ]

Компания «Туполев» в ближайшие месяцы намерена приступить к изготовлению первых опытных образцов перспективного авиакомплекса дальней авиации (ПАК ДА).

«Завершается передача конструкторской документации ПАК ДА на Казанский авиазавод, строительство начнётся в ближайшие месяцы», — сообщил «Интерфаксу» источник в авиационной отрасли. 

ПАК ДА призван заменить стоящие на вооружении Ту-160, Ту-95 и Ту-22М3. Стратегический бомбардировщик-ракетоносец нового поколения будет дозвуковым, сможет нести больше вооружения и будет построен с применением стелс-технологий. Он будет оснащён оборонительным вооружением, что позволит ему летать без сопровождения.

Ранее News.ru писал, что глубокую модернизацию российского стратегического бомбардировщика Ту-160 проведут в течение года. Первый опытный «Белый лебедь» выкатят из цеха летом. Ракетоносцу предстоит пройти ряд наземных испытаний перед полётом, который запланирован на вторую половину 2019-го. На Казанском авиазаводе (филиал «Туполева», является частью ОАК) после 10-летней паузы продолжается производство Ту-160.


#Авиация #Туполев
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