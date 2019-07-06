https://static.news.ru/photo/806628b6-9fd2-11e9-99e3-fa163e074e61_1024.jpg «Панцирь» Фото: MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press

Оборонные предприятия Тульской области получили новый заказ на производство зенитно-пушечного комплекса «Панцирь», который используется не только в России, но и экспортируется в зарубежные страны. Об этом заявил губернатор региона Алексей Дюмин.

По словам руководителя субъекта, сейчас комплексы «Панцирь» тульские предприятия производят для использования в арктической зоне.

Будут поставки блоков на морскую составляющую, которые повысят защищенность наших кораблей военно-морского флота, — рассказал ТАСС Алексей Дюмин.

«Панцирь-С1» — зенитный ракетно-пушечный комплекс малого радиуса действия, размещаемый на гусеничном шасси, колесном шасси грузовика, прицепа или устанавливаемый стационарно. Управление ведётся двумя или тремя операторами. Противовоздушная оборона осуществляется автоматическими пушками и управляемыми ракетами с радиокомандным наведением с инфракрасным и радиолокационным слежением. Комплекс предназначен для защиты малоразмерных объектов от средств воздушного нападения. Кроме того, он способен вести борьбу с легкобронированными наземными целями, а также живой силой противника.

Ранее News.ru сообщал, что министр обороны России Сергей Шойгу анонсировал завершение работ над новейшим зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-СМ». По его словам, оружие будет готово в 2021 году.