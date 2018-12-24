Трофейную технику вермахта отдали на строительство храма ВС

https://news.ru/storage/news/03324f9d36458994fc73b20ff43bd80a/ca3bc07b-fc05-4911-a339-00e6dc869dc8_850.jpg Минобороны России/vk.com

Трофейную технику вермахта используют при строительстве главного храма Вооруженных сил РФ. Церковный комплекс появится в Подмосковье.

Как рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, работы на площадке идут по графику. Строители подготовили фундамент, теперь художники и дизайнеры вместе с патриархией приступили к завершающей стадии работ. Трофейную технику вермахта планируется переплавить в ступени церкви.

«Это сложная, непростая работа, потому что нам бы хотелось, чтобы каждый квадратный метр храма был символичным, для этого мы из трофейной немецкой техники отольем ступени храма», — рассказал министр.

Церковь возводят в военном парке «Патриот» в подмосковной Кубинке.

Ранее News.ru писал, что численность военнослужащих по призыву в Вооружённых силах России вышла на оптимальный уровень. Таким он сохранится, ориентировочно, до 2025 года.