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Трофейную технику вермахта отдали на строительство храма ВС

Минобороны России/vk.com

оружие [ версия для печати ]

Трофейную технику вермахта используют при строительстве главного храма Вооруженных сил РФ. Церковный комплекс появится в Подмосковье.

Как рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, работы на площадке идут по графику. Строители подготовили фундамент, теперь художники и дизайнеры вместе с патриархией приступили к завершающей стадии работ. Трофейную технику вермахта планируется переплавить в ступени церкви.

«Это сложная, непростая работа, потому что нам бы хотелось, чтобы каждый квадратный метр храма был символичным, для этого мы из трофейной немецкой техники отольем ступени храма», — рассказал министр.

Церковь возводят в военном парке «Патриот» в подмосковной Кубинке.

Ранее News.ru писал, что численность военнослужащих по призыву в Вооружённых силах России вышла на оптимальный уровень. Таким он сохранится, ориентировочно, до 2025 года.


#строительство #храм #сергейшойгу
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