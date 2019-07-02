https://static.news.ru/photo/87205b3a-9c5e-11e9-85aa-fa163e074e61_1024.jpg

Президент США Дональд Трамп пообещал, что впервые в рамках празднования Дня независимости 4 июля, в Вашингтоне покажут настоящие танки.

Американский лидер заявил, что праздник будет особенным, будут продемонстрированы лучшие в мире истребители, а по улицам пройдет тяжёлая военная техника. По словам Трампа, американцы увидят новейшие танки «Шерман» и «Абрамс», однако журналисты и интернет-пользователи заметили, что «Шерманы» использовались во время Второй мировой войны и были сняты с производства ещё в 1945 году, сообщает РИА Новости .

Президент США планировал провести в стране военный парад в прошлый День независимости, позже мероприятие перенесли на День ветеранов в ноябре, но отменили из-за высокой стоимости организации торжества. В этом году, по данным СМИ, празднование обойдётся казне менее, чем в миллион долларов.

Ранее News.ru писал, что Министерство обороны США разместит на своих европейских базах новые модификации основных танков М1А2 Abrams и боевых машин пехоты М2 Bradley перед стартом поставок сухопутным войскам. По словам военно-дипломатического источника, бригадным комплектом всех образцов воспользуются американские военные в Европе.