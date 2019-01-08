«Тигр» для Росгвардии станет «невидимым» на дорогах

https://news.ru/storage/news/76558199a1401f7c6738b9a9c57d985b/81d1ce4a-d614-4eed-a258-4e665f9fb7ab_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

бронеавтомобиль «Тигр»

Созданная для Росгвардии версия бронеавтомобиля «Тигр» полностью замаскирована под гражданский автомобиль, рассказал конструктор боевой машины Алексей Зайцев.

По его словам, руководство Росгвардии предъявило важное требование к «Тигру» - он не должен выделяться в дорожном потоке, поэтому усовершенствованный бронеавтомобиль сложно отличить от обычного внедорожника.

При этом он остался мощным и высокопроходимым. Новый «Тигр» оснащён системой кондиционирования воздуха в салоне. При этом пришлось сократить количество посадочных мест с девяти до шести-четырех, что дало дополнительное пространство.

Кроме того, предусмотрено размещение дополнительного и спецоборудования — УКВ-радиостанции и навигационной аппаратуры, системы кругового видеообзора.

На рестайлинговом «Тигре» также были приняты некоторые меры по обеспечению противоминной защиты. Так, например, места командира, водителя и других членов экипажа оборудованы антитравматическими сиденьями, а на окнах по требованию Росгвардии появились дополнительные внешние металлические решетки для защиты стекол.

«Для ведения огня из бронемашины на крыше есть поворотная платформа с закрывающейся одностворчатой складывающейся крышкой люка и двумя турельными установками под различное стрелковое оружие», - рассказал Зайцев в беседе с «Известиями».

Ранее News.ru писал о том, что по поручению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Минпромторг составил проект для выделения 2 млрд рублей из резервного фонда на покупку 600 колесных транспортных средств в Росгвардию. Всего планируется приобрести 20 бронированных автомобилей «Урал-ВВ», 598 грузовиков повышенной проходимости «Урал-4320» и 15 бронеавтомобилей «Тигр».