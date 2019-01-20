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Советские танки из Лаоса вошли в Наро-Фоминск

MOD Russia/Globallookpress.com

оружие [ версия для печати ]

Тридцать советских средних танков Т-34, подаренных России вооружёнными силами Лаоса, прибыли в Подмосковье. Церемония встречи техники прошла в Наро-Фоминске.

Возвращение танков на родину было осуществлено по инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу, заявил замглавы Минобороны генерал армии Дмитрий Булгаков. По его словам, каждая машина — это символ победы СССР над фашистской Германией.

Батальон Т-34 войдет в состав 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии. В ближайшее время их экипажи начнут подготовку к параду Победы на Красной площади. Танки также примут участие в исторических телепроектах и новых фильмах о Великой Отечественной войне, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что танки Т-72 и боевые машины БРДМ-2М, поставленные Россией, были продемонстрированы во время парада по случаю 70-летия со дня основания Народной армии Лаоса. По данным пресс-службы Минобороны РФ, российская сторона поставляет лаосским военным технику из наличия ведомства согласно договорённостям, которые были достигнуты в рамках визита министра обороны Сергея Шойгу.


#ЛАОС #танки #Т-34 #наро-фоминск
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