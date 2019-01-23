USD  66.5499 EUR  75.5541
GOLD1,282 $   Brent61.27 $ Bitcoin3,582.36 $
МОСКВА-18°C19:13
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. оружие

Миссия ЕС объяснила отказ от участия в брифинге по 9М729

Владимир Астапкович/РИА Новости

оружие [ версия для печати ]

Страны Евросоюза не пришли на брифинг российского Минобороны по ракете 9М729. Своё решение в ЕС объяснили тем, что мероприятие, по их мнению, не предполагало доверительного обмена мнениями, заявили в представительстве ЕС в Москве.

При этом Евросоюз готов участвовать в брифингах по договору о РСМД, который «крайне важен для ЕС и его стран-членов».

«Очевидным доказательством нашей приверженности стало присутствие 28 стран — членов ЕС на брифинге МИД России, на котором состоялся доверительный обмен мнениями по вопросу о ДРСМД», — говорится в сообщении миссии в Twitter.

При этом в представительстве убеждены, что «сегодняшняя демонстрация (23 января) преследовала иные цели».

23 января Минобороны представило на брифинге для иностранных военных атташе ракету 9М729 комплекса «Искандер-М», которую США считают нарушающей Договор о ракетах средней и меньшей дальности. Российские военные заявили, что максимальная дальность полёта 9М729 составляет 480 километров, что соответствует условиям ДРСМД.

В МИД РФ уверены, что Вашингтон взял курс на слом договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, писал News.ru.


#ракета #евросоюз #ДРСМД
самое читаемое
шоу-бизнес
Собчак попала на видео на месте драки Виторгана и Богомолова
спорт
Шаботова подвела под удар весь цвет фигурного катания
Юная фигуристка обвинила Загитову в допинге


читайте также
оружие 15:39, 23 января 2019
Военные атташе отказались смотреть ракету 9М729
в мире 14:43, 23 января 2019
ФРГ: Россия должна прекратить нарушать ДРСМД
оружие 03:55, 10 января 2019
США раскрыли «секрет» России о ракетах С-500 «Прометей»
Лента новостей
происшествия 19:05
Посольство США предупредило о взрыве в Женеве
в мире 19:02
Ребёнок от трёх родителей скоро родится в Греции
общество 18:58
Диспансеризация выявила болезни у 70% жителей Подмосковья
общество 18:53
Эрдоган соболезнует семьям погибших в Керченском проливе
общество 18:52
Прокуратура проверит данные о голодных обмороках школьников
Другие новости
оружие 15:39
Военные атташе отказались смотреть ракету 9М729
оружие 11:49
Новую ракету представят на брифинге для военных атташе
оружие 17:40
ВКС РФ зафиксировали пуск израильской ракеты
оружие 03:30
Малые ракетные корабли оснастят лёгкими «Цирконами»
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top