Миссия ЕС объяснила отказ от участия в брифинге по 9М729

https://news.ru/storage/news/063c69001f603adcc2fea46d99d22c2d/f2fdbbf8-2049-4801-bf91-6850f35d62fb_850.jpg Владимир Астапкович/РИА Новости

Страны Евросоюза не пришли на брифинг российского Минобороны по ракете 9М729. Своё решение в ЕС объяснили тем, что мероприятие, по их мнению, не предполагало доверительного обмена мнениями, заявили в представительстве ЕС в Москве.

При этом Евросоюз готов участвовать в брифингах по договору о РСМД, который «крайне важен для ЕС и его стран-членов».

«Очевидным доказательством нашей приверженности стало присутствие 28 стран — членов ЕС на брифинге МИД России, на котором состоялся доверительный обмен мнениями по вопросу о ДРСМД», — говорится в сообщении миссии в Twitter.

При этом в представительстве убеждены, что «сегодняшняя демонстрация (23 января) преследовала иные цели».

23 января Минобороны представило на брифинге для иностранных военных атташе ракету 9М729 комплекса «Искандер-М», которую США считают нарушающей Договор о ракетах средней и меньшей дальности. Российские военные заявили, что максимальная дальность полёта 9М729 составляет 480 километров, что соответствует условиям ДРСМД.

В МИД РФ уверены, что Вашингтон взял курс на слом договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, писал News.ru.