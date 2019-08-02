https://static.news.ru/photo/839fa354-b594-11e9-8f43-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Предварительные испытания бронеавтомобилей нового типа, которые заменят машины семейства «Тигр», начались в России.

Гендиректор предприятия-разработчика ООО «ВПК» Александр Красовицкий рассказал, что тестируют два варианта техники: АСН (автомобиль специального назначения) и АМН-2 (автомобиль многоцелевого назначения). Машины проедут несколько десятков тысяч километров по дорогам разного типа и бездорожью, передаёт РИА Новости .

Также техника пройдёт испытание разными температурами, обстрелом и подрывом.

Как писал News.ru ранее, новый бронированный автомобиль «Тайфун» может поступить на вооружение в 2020 году. Об этом сообщили в компании, которая разрабатывала машину специально для Воздушно-десантных войск России.