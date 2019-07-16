Доклад комитета Парламентской ассамблеи НАТО случайно раскрыл места размещения ядерного оружия США в Европе. Документ был опубликован в апреле 2019 года, но затем удалён.
В нём раскрывалось местоположение около 150 единиц ядерного оружия, сообщает
Копию доклада 16 июля обнародовала бельгийская газета De Morgen. Издание поместило материал под броским заголовком: «Наконец чёрным по белому: в Бельгии есть американское ядерное оружие».
В публикации указывается, что «бомбы хранятся на шести американских и европейских базах — Kleine Brogel в Бельгии, Büchel в Германии, Aviano и Ghedi-Torre в Италии, Volkel в Нидерландах и Инджирлик в Турции».
Финальная версия доклада комитета Парламентской ассамблеи НАТО появилась на прошлой неделе. В ней уже нет данных о местах хранения бомб. При этом анонимный источник Washington Post в Альянсе, пояснил изданию, что доклад не является официальный документом НАТО.
Ранее News.ru сообщал, что литовский министр обороны Раймундас Кароблис призвал США разместить в Прибалтике войска ПВО. Он заявил, что расширение присутствия американских войск необходимо для противостояния России. По его словам, сдерживающий Москву потенциал можно увеличить, если на базах НАТО в регионе появятся подразделения ПВО малого радиуса действия.