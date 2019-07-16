https://static.news.ru/photo/7e444df2-a841-11e9-b695-fa163e074e61_1024.jpg Генсек НАТО Йенс Столтенберг Фото: Zhang Cheng/Xinhua/Global Look Press

Доклад комитета Парламентской ассамблеи НАТО случайно раскрыл места размещения ядерного оружия США в Европе. Документ был опубликован в апреле 2019 года, но затем удалён.

В нём раскрывалось местоположение около 150 единиц ядерного оружия, сообщает Washington Post .

Копию доклада 16 июля обнародовала бельгийская газета De Morgen. Издание поместило материал под броским заголовком: «Наконец чёрным по белому: в Бельгии есть американское ядерное оружие».

В публикации указывается, что «бомбы хранятся на шести американских и европейских базах — Kleine Brogel в Бельгии, Büchel в Германии, Aviano и Ghedi-Torre в Италии, Volkel в Нидерландах и Инджирлик в Турции».

Финальная версия доклада комитета Парламентской ассамблеи НАТО появилась на прошлой неделе. В ней уже нет данных о местах хранения бомб. При этом анонимный источник Washington Post в Альянсе, пояснил изданию, что доклад не является официальный документом НАТО.

Ранее News.ru сообщал, что литовский министр обороны Раймундас Кароблис призвал США разместить в Прибалтике войска ПВО. Он заявил, что расширение присутствия американских войск необходимо для противостояния России. По его словам, сдерживающий Москву потенциал можно увеличить, если на базах НАТО в регионе появятся подразделения ПВО малого радиуса действия.