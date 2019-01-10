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США раскрыли «секрет» России о ракетах С-500 «Прометей»

facebook.com/mod.mil.rus//Global Look Press

оружие [ версия для печати ]

Журналисты американского издания The National Interest сравнили российские зенитные ракетные комплексы С-500 «Прометей» и С-400 «Триумф» и пришли к выводу, что власти РФ намеренно замалчивают впечатляющие достоинства «Триумфа», чтобы не помешать продвижению на международном рынке систем С-400.

В статье говорится, что дальность ракет С-500 на 200 километров превосходит возможности С-400. Кроме того, «Триумф» может одновременно отслеживать и перехватывать до десяти боеголовок, движущихся на скорости 6,5 километра в секунду.

Сравнив две установки, автор материала пришёл к выводу, что молчание российской стороны о разработке комплексов С-500 обусловлено не технологическими трудностями в создании, а исключительно экономическими соображениями.

«То есть они опасаются, что выпуск С-500 может подорвать огромный экспортный успех С-400», — говорится в статье.

Летом прошлого года The National Interest назвал новейшую российскую зенитно-ракетную систему С-500 уникальной. Испытания «Прометея» были успешно проведены на расстояниях, которые прежде считались невозможными. В частности, система успешно поразила цель на расстоянии 480 километров.

Зенитно-ракетная система С-500 «Прометей» задумана как замена системе С-400. В качестве главной задачи этой ЗРС называется борьба с баллистическими ракетами. Разработкой занимается «Алмаз-Антей». На вооружение новые комплексы поступят в 2020 году.

Ранее News.ru писал о том, что американские СМИ оценили российскую боевую машину Т-90С, назвав её «танком-убийцей». Эксперты отметили, что российские инженеры выбрали решение «без излишеств», в котором объединили лучшие наработки танков Т-72 и Т-80, продемонстрировав таким образом скромность и сдержанность вкупе с повышенной эффективностью.


#сша #россия #вооружение #С-500
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