USD  66.6208 EUR  75.3814
GOLD1,247 $   Brent58.28 $ Bitcoin3,533.78 $
МОСКВА-12°C16:15
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. оружие

США предпочли российский Ил-112В украинскому Ан-140

Ил-112В Пресс-служба Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина/РИА Новости

Ил-112В

оружие [ версия для печати ]

Американские эксперты заявили, что российский транспортный самолет Ил-112В имеет лучшие показатели энергоэффективности, дальности полета и стоимости обслуживания по сравнению с украинским Ан-140.

Как говорится в статье, опубликованной в журнале The National Interest, Ил-112В и Ан-140 почти идентичны по конструкции, но российский самолёт имеет большие габариты, а его максимальная скорость при этом составляет 500 километров в час.

Кроме того, российский Ил-112В оснащён двигателем ТВ7-117, эффективность которого на 38% выше, чем у ТВ3-117, установленного на украинском Ан-140, что приводит к значительному снижению затрат на техническое обслуживание российской машины.

Изначально Россия планировала заменить устаревшие транспортники Ан-24 и Ан-26 на украинские Ан-140, однако сделка с Киевом была сорвана после начала политического кризиса на Украине в 2014 году.

По мнению авторов статьи, в скором времени Ил-112В может не только заменить Ан-26, но и составить конкуренцию лучшим мировым транспортным самолетам такого класса.

Ранее News.ru писал о том, что новейший комплекс звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин» представляет серьёзную угрозу американской тяжелой артиллерии. По мнению журналистов National Interest, российский комплекс может попросту уничтожить тяжёлую артиллерию США.


#сша #украина #россия #самолет
самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
оружие
США предпочли российский Ил-112В украинскому Ан-140

читайте также
в мире 20:26, 15 декабря 2018
США предрекли поражение в войне с Россией
в мире 08:05, 15 декабря 2018
США планируют лишить Россию армии и флота
Лента новостей
спорт 16:14
«Ростов» поддержал уволенного Моуринью
в мире 16:06
Кравчук: в случае вторжения на Украину Россия исчезнет
общество 16:02
Экологи попросили москвичей помочь птицам перезимовать
происшествия 15:59
Тигр напал на сотрудника цирка в Орске
общество 15:59
Запрет на рекламу пива в РФ могут отменить
общество 15:55
Реализация МЦД началась с Одинцово
технологии 15:54
Пуск «Союза» с космодрома Куру отложен на сутки
спорт 15:52
Футбольный клуб «Кубань» признали банкротом
в мире 15:48
Киев запретил авиадиспетчерам пользоваться кириллицей
общество 15:47
Школьника вызвали на допрос из-за фото с полицейским
политика 15:44
Путин подписал закон о защите детей от колумбайн-сообществ
политика 15:37
Путин: Кремль без труда ответит на выход США из ДРСМД
спорт 15:37
Российская фигуристка объяснила свой выбор в пользу Польши
общество 15:33
Школьник разбросал больше полумиллиона рублей в ТЦ
экономика 15:32
Азербайджан нарастил поставки по нефтепроводу BTC
Другие новости
оружие 14:51
Шойгу: ракетоносцы Ту-95МС войдут в состав ВКС
оружие 14:25
Путин рассказал о развитии нового российского оружия
оружие 06:44
США бессильны против гиперзвукового оружия России
оружие 04:45
Россия готовит большие стратегические учения в Арктике
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top