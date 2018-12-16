США предпочли российский Ил-112В украинскому Ан-140

https://news.ru/storage/news/78d362e9e9d91ce27bb6c7d09880f7c6/4d1f4dd7-4ed6-404e-be9f-837266389c21_850.jpg Пресс-служба Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина/РИА Новости

Ил-112В

Американские эксперты заявили, что российский транспортный самолет Ил-112В имеет лучшие показатели энергоэффективности, дальности полета и стоимости обслуживания по сравнению с украинским Ан-140.

Как говорится в статье, опубликованной в журнале The National Interest, Ил-112В и Ан-140 почти идентичны по конструкции, но российский самолёт имеет большие габариты, а его максимальная скорость при этом составляет 500 километров в час.

Кроме того, российский Ил-112В оснащён двигателем ТВ7-117, эффективность которого на 38% выше, чем у ТВ3-117, установленного на украинском Ан-140, что приводит к значительному снижению затрат на техническое обслуживание российской машины.

Изначально Россия планировала заменить устаревшие транспортники Ан-24 и Ан-26 на украинские Ан-140, однако сделка с Киевом была сорвана после начала политического кризиса на Украине в 2014 году.

По мнению авторов статьи, в скором времени Ил-112В может не только заменить Ан-26, но и составить конкуренцию лучшим мировым транспортным самолетам такого класса.

Ранее News.ru писал о том, что новейший комплекс звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин» представляет серьёзную угрозу американской тяжелой артиллерии. По мнению журналистов National Interest, российский комплекс может попросту уничтожить тяжёлую артиллерию США.