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США объяснили заход своего военного судна в Чёрное море

Cpl. Todd Michalek/Wikimedia Commons

оружие [ версия для печати ]

В Пентагоне заявили о законности нахождения своего корабля в Чёрном море. США регулярно заходят в акваторию в соответствии с международным правом и намерены продолжать свою работу, сообщил представитель американских ВМС Джеффри Дорси.

Десантный корабль-док военно-морских сил Штатов Fort McHenry остается в Чёрном море с вечера 6 января. За действиями американского корабля следит сторожевой корабль «Пытливый» Черноморского флота.

Ранее News.ru писал, что летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk был замечен у Черноморского побережья Российской Федерации. Согласно данным мониторинговых авиационных ресурсов, американский беспилотник вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. 


#сша #корабли #черноеморе
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