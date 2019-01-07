США объяснили заход своего военного судна в Чёрное море

https://news.ru/storage/news/6ce55d2791559abf6dac9faa8a2e15d9/95e5dfe1-3ff3-4163-b85f-c657053cf142_850.jpg Cpl. Todd Michalek/Wikimedia Commons

В Пентагоне заявили о законности нахождения своего корабля в Чёрном море. США регулярно заходят в акваторию в соответствии с международным правом и намерены продолжать свою работу, сообщил представитель американских ВМС Джеффри Дорси.

Десантный корабль-док военно-морских сил Штатов Fort McHenry остается в Чёрном море с вечера 6 января. За действиями американского корабля следит сторожевой корабль «Пытливый» Черноморского флота.

Ранее News.ru писал, что летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk был замечен у Черноморского побережья Российской Федерации. Согласно данным мониторинговых авиационных ресурсов, американский беспилотник вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия.