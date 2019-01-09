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США назвали российский Т-90С «танком-убийцей»

wikipedia.org/public domain/Hargi23

оружие [ версия для печати ]

Журналисты американского издания The National Interest оценили российскую боевую машину Т-90С, назвав её «танком-убийцей».

Автор статьи отметил, что российские инженеры выбрали решение «без излишеств», в котором объединили лучшие наработки танков Т-72 и Т-80, продемонстрировав таким образом скромность и сдержанность вкупе с повышенной эффективностью.

Кроме того, производство танка обошлось в половину цены американского M1 Abrams. По мнению журналистов, представленный «Уралвагонзаводом» в 1992 году Т-90 показал, что стратегия России в деле привлечения мировых импортёров вооружения оказалась выигрышной.

В настоящее время танки Т-90С идут только на экспорт. Так, Т-90С стал одним из бестселлеров в сфере экспорта вооружений. Эти машины закупала Индия, Азербайджан, Туркменистан, Алжир, Вьетнам и другие страны. Кроме того, Ирак согласился закупить более 30 танков Т-90С для замены более дорогих M1 Abrams.

В статье также отмечается, что благодаря своей конструкции Т-90С оказался удивительно устойчивым на мировом рынке оружия, несмотря на то что появляется всё более современное вооружение.

Ранее News.ru писал о том, что  учения 90-й танковой дивизии в Челябинской области засняли на видео. В стрельбах приняли участие танки Т-90, гусеничные боевые машины пехоты БМП-2 и «Тунгуски». На кадрах видно, как танковые экипажи отрабатывают фланговую стрельбу, а затем наводчики расстреливают мишени из 30-миллиметровых пушек.


#сша #россия #оружие #танки #т-90
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