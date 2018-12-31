США назвали достоинства и недостатки советского танка Т-34

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Журналисты издания The National Interest сравнили советский Т-34, американский M4 Sherman и британский Cromwell, отметив недостатки и преимущества каждого из них.

Главным недостатком ранних союзнических танков эксперты назвали недостаточную живучесть при ударе тяжёлого вооружения. Несмотря на это, они всё равно способны были одолеть появившиеся в 1943 году немецкие танки «Тигр» и «Пантера».

В статье подчёркивается, что советский танк Т-34, американский M4 Sherman и британский Cromwell обладали очень схожими характеристиками, но преимуществом советской боевой машины оказалась возможность вместить пять членов экипажа вместо четырёх. Кроме того, он был дешёвый.

Недостатком Т-34 была неудобная башня, а радиоприёмники в начале войны устанавливались только на танки командиров, поэтому танкисты Красной армии часто теряли ориентацию в пространстве на поле боя и не могли вовремя сориентироваться. Ещё одним минусом оказалось попадание осколков внутрь танка при ударе снаряда.

Журналисты отметили, что Советский Союз произвёл «ошеломляющие» 84 тысячи Т-34, в то время как США — 49 тысяч своих танков, а Великобритания — лишь 6 тысяч.

В 1944 году все указанные машины были модифицированы до Т-34-85 у СССР, до M4A3E8 у США. При этом попытка улучшить Cromwell привела к созданию плохо сбалансированного танка Challenger.

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