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США наращивают стратегическое высокоточное оружие у границ РФ

mod.mil.rus

оружие [ версия для печати ]

США наращивают стратегические неядерные системы высокоточного оружия у границ России, заявил главком Военно-морского флота (ВМФ) России Владимир Королев.

По его словам, на фоне резкого нарастания интенсивности мероприятий оперативной и боевой подготовки США и стран НАТО вблизи российских границ, военный флот РФ увеличит своё присутствие в мировом океане в следующем году.

Королёв, высказывания которого приводит «Красная Звезда», пояснил, что это позволит «исключить любые угрозы с морских и океанских направлений».

Ранее News.ru писал о том, что главком военно-морского флома (ВМФ) России Владимир Королев рассказал о создании для морской пехоты новейших боевых машин-амфибий. По его словам, их создадут и примут на вооружение в «среднесрочной перспективе».


#сша #ВМФ #НАТО
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