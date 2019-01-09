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США испытали гиперзвуковые снаряды с палубного орудия

Jonathan Clay/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

оружие [ версия для печати ]

ВМС США и Управление стратегических возможностей Пентагона в рамках международных военно-морских учений RIMPAC летом 2018 года испытали гиперзвуковые снаряды, которые были запущены с палубной установки эскадренного миноносца USS Dewey.

Всего, по данным источника USNI News, было выпущено 20 гиперзвуковых снарядов, чтобы доказать, «что ВМС может превратить стандартную палубную установку, созданную более сорока лет назад, в эффективное и недорогое оружие против крылатых ракет и беспилотников».

Кроме того, военные рассматривают возможность использования гиперзвуковых снарядов на наземных артиллерийских орудиях и на эскадренных миноносцах типа «Зумволт».

При этом собеседник издания подчеркнул, что гиперзвуковые снаряды изначально были созданы для электромагнитной рельсовой пушки.

По словам сотрудника Центра стратегического и бюджетного анализа Брайана Кларка, бюджетные крылатые ракеты или более крупные беспилотные летательные аппараты теперь можно сбить гиперзвуковыми снарядами, стоимость которых составляет от 75 до 100 тысяч долларов.

В настоящее время ВМС США используют комбинацию из ракет для противостояния угрозам со стороны крылатых ракет. Однако, по словам эксперта, ракеты ESSM или ЗРК RAM стоят по миллиону долларов каждая, поэтому данный способ является весьма затратным.

Ранее News.ru писал о том, что испытание Россией гиперзвукового комплекса «Авангард» заставляет США заниматься разработкой подобных систем, хотя они и не столь ценны для американской армии. Об этом заявил глава Центра военно-политического анализа Хадсонского института (США) и эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Ричард Вайц. По его словам, вооружённые силы США могут эффективно атаковать цели и без использования каких-либо гиперзвуковых систем.


#сша #оружие #испытания #гиперзвуковой
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