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США и Канада подняли по тревоге истребители из-за полёта Ту-160

Ту-160 Fyodor Borisov/Global Look Press

Ту-160

оружие [ версия для печати ]

США и Канада подняли в воздух пять самолётов для перехвата российских стратегических ракетоносцев Ту-160 в Арктике.

Как уточнили в Объединенном командовании аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД), по тревоге были подняты два истребителя F-22, два истребителя CF-18 и самолёт дальнего радиолокационного обнаружения E-3 AWACS.

При этом в сообщении, которое приводит ТАСС, подчёркивается, что российские самолёты находились в международном воздушном пространстве и не нарушили границ других стран.

Ранее News.ru писал о том, что два стратегических ракетоносца Ту-160 совершили плановый полёт над нейтральными водами Арктики. Самолёты находились в воздухе более 15 часов, за это время они пролетели над Северным Ледовитым океаном, Карским и Баренцевом морями, а также над морем Лаптевых.


#арктика #ту-160
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