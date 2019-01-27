США и Канада подняли по тревоге истребители из-за полёта Ту-160

https://news.ru/storage/news/715ff4013ff415a86451f84b262af8dd/57700d88-dfa3-42a6-ad09-b224ee676a83_850.jpg Fyodor Borisov/Global Look Press

Ту-160

США и Канада подняли в воздух пять самолётов для перехвата российских стратегических ракетоносцев Ту-160 в Арктике.

Как уточнили в Объединенном командовании аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД), по тревоге были подняты два истребителя F-22, два истребителя CF-18 и самолёт дальнего радиолокационного обнаружения E-3 AWACS.

При этом в сообщении, которое приводит ТАСС, подчёркивается, что российские самолёты находились в международном воздушном пространстве и не нарушили границ других стран.

Ранее News.ru писал о том, что два стратегических ракетоносца Ту-160 совершили плановый полёт над нейтральными водами Арктики. Самолёты находились в воздухе более 15 часов, за это время они пролетели над Северным Ледовитым океаном, Карским и Баренцевом морями, а также над морем Лаптевых.