США бессильны против гиперзвукового оружия России

https://news.ru/storage/news/33e3e7ef19b12d4b0a91560a88f0bbc9/fd8c28d6-f487-45dc-b00c-1b77ece2c81b_850.jpg Kremlin Pool/Global Look Press

Неготовность противостоять гиперзвуковому оружию России и Китая признали в США. В докладе американской Счётной палаты отмечается, что у Пентагона пока недостаточно возможностей для защиты.

При этом военное ведомство США, пытаясь наверстать отставание, заключает соответствующие контракты. Выдержки из доклада Счётной палаты приводит Fox News.

Издание отмечает, что заказ Пентагона на гиперзвуковое оружие на общую сумму в $1,3 млрд в апреле получила компания Lockheed Martin. Она должна создать только прототип оружия.

Также в докладе отмечается, что Россия и Китай специально ведут разработки в этом направлении. Используя гиперзвуковое оружие, они могут преодолеть самые совершенные противоракетные системы, в том числе и с применением ядерного оружия.

Ранее News.ru сообщал, что российские военные провели не менее 12 пусков ракет «Кинжал», испытания признаны успешными. Это новое гиперзвуковое оружие, от которого США ещё не в состоянии обороняться. В июле оно поразило цель на расстоянии более 800 километров.