Совфед рассказал о защите Сирии системами С-300

Член международного комитета Совфеда Олег Морозов заявил, что Сирия имеет право на обеспечение своей безопасности, а российские системы С-300 позволяют этой стране защититься от любых угроз.
Сенатор подчеркнул, что Россия, поставляя ракетные комплексы Дамаску, опиралась на тот факт, что Сирия имеет право «на достойную безопасность независимо от того, с чьей стороны атакуют ее территорию», сообщает «Политика сегодня».
Ранее News.ru писал о том, что Россия перебрасывает на аэродром сирийских ВВС в Дейр эз-Зоре компоненты полкового комплекта С-300. Это существенно усложнит деятельность авиации коалиции ВВС США в Сирии, поскольку зона видимости и поражения развёрнутых в восточной провинции ЗРК перекроет все районы к востоку от Евфрата, где присутствуют силы международной коалиции во главе с США.