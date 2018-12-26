Совфед рассказал о защите Сирии системами С-300

https://news.ru/storage/news/e18e768b020d88a8282be4b2deb5f23c/67411d5f-88e1-4a03-8230-cd4b3ee5f9b4_850.jpg MOD Russia/Global Look Press

Член международного комитета Совфеда Олег Морозов заявил, что Сирия имеет право на обеспечение своей безопасности, а российские системы С-300 позволяют этой стране защититься от любых угроз.

Сенатор подчеркнул, что Россия, поставляя ракетные комплексы Дамаску, опиралась на тот факт, что Сирия имеет право «на достойную безопасность независимо от того, с чьей стороны атакуют ее территорию», сообщает «Политика сегодня».

Ранее News.ru писал о том, что Россия перебрасывает на аэродром сирийских ВВС в Дейр эз-Зоре компоненты полкового комплекта С-300. Это существенно усложнит деятельность авиации коалиции ВВС США в Сирии, поскольку зона видимости и поражения развёрнутых в восточной провинции ЗРК перекроет все районы к востоку от Евфрата, где присутствуют силы международной коалиции во главе с США.