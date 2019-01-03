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Советским гаубицам «Акация» подарят вторую жизнь

Victor Lisitsyn/Global Look Press

оружие [ версия для печати ]

Минобороны России отказалось списывать артиллерийские орудия «Акация». Самоходки оснастят современными средствами связи и увеличат дальность стрельбы.

Гаубицы начнут использовать снаряды нового поколения, пишет «Интерфакс-АВН». Модернизации подвергнется и «Мста-С».

«На них будет установлен новый автоматический оптический прицельный комплекс, новое орудие», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно открытым данным, на военных складах и в военных частях находится около 2 тыс. таких 152-мм самоходных дивизионных гаубиц «Акация».

Ранее News.ru сообщал о работе по улучшению характеристик самоходки «Коалиция-СВ». Комплекс оснастят режимом стрельбы «шквал». Смысл в том, что одно орудие производит несколько залпов подряд под разным углом, из-за чего снаряды достигают цели одновременно.


#минобороны #россия #оружие #армия
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