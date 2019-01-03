Советским гаубицам «Акация» подарят вторую жизнь

https://news.ru/storage/news/a8d8266fc848ea3eb7e641caad979251/adbd2cd4-4f8f-4073-aab4-79d7e6aa7c14_850.jpg Victor Lisitsyn/Global Look Press

Минобороны России отказалось списывать артиллерийские орудия «Акация». Самоходки оснастят современными средствами связи и увеличат дальность стрельбы.

Гаубицы начнут использовать снаряды нового поколения, пишет «Интерфакс-АВН». Модернизации подвергнется и «Мста-С».

«На них будет установлен новый автоматический оптический прицельный комплекс, новое орудие», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно открытым данным, на военных складах и в военных частях находится около 2 тыс. таких 152-мм самоходных дивизионных гаубиц «Акация».

Ранее News.ru сообщал о работе по улучшению характеристик самоходки «Коалиция-СВ». Комплекс оснастят режимом стрельбы «шквал». Смысл в том, что одно орудие производит несколько залпов подряд под разным углом, из-за чего снаряды достигают цели одновременно.