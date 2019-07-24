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Первый замглавы комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил, что Москве необходимо документально зафиксировать случаи применения ядерного оружия. Так он прокомментировал призыв Китая к полному запрету ядерного оружия.

Как сообщает «Москва 24», Шерин выразил уверенность, что Китаю ничего не угрожает, а Россия «интересует США и другие страны НАТО своими природными ресурсами». Депутат считает, что применение ядерного оружия оправдано только, если целостности и безопасности страны будет что-то угрожать.

Как писал News.ru, Китай планирует сохранять необходимый для госбезопасности минимальный уровень ядерного потенциала, отказавшись от участия в гонке вооружений. Об этом говорится в Белой книге по национальной обороне, которую опубликовал Госсовет КНР. Отмечается, что КНР ни при каких условиях не намерена использовать ядерное оружие первой, а также не станет угрожать применением ядерного потенциала неядерным государствам.