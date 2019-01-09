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Системы «Триумф» поставят в Индию в оговорённые сроки

ЗРК С-400 «Триумф» Mil.ru

ЗРК С-400 «Триумф»

оружие [ версия для печати ]

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия выполнит свои обязательства по контракту поставок в Индию зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» в полном объёме и в оговорённые сроки.

«Наши обязательства в рамках контракта будут полностью выполнены. Индия получит эти системы вовремя, в согласованный срок и без каких-либо задержек», — сказал Рябков журналистам.

Стоимость контракта на поставку Нью-Дели пяти полков новейших зенитных комплексов С-400 составляет $5,43 млрд.

Ранее News.ru писал, что оружейные контракты с Индией были заключены в условиях внешнего противодействия. «Несмотря на давление со стороны отдельных государств, подписан большой пакет документов и знаковых контрактов на поставку зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" и строительство фрегатов проекта 11 356», — заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.


#минобороны #триумф #индия
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