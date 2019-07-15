https://static.news.ru/photo/b21d1342-a70c-11e9-afc5-fa163e074e61_1024.jpg С-400 «Триумф» Фото: Сергей Булкин/News.ru

Дамаск не испытывает обеспокоенности в связи с поставками Анкаре зенитных ракетных систем С-400. Об этом заявил посол Сирии в РФ Рияд Хаддад.

По его словам, этот вопрос «не находится в сфере внимания», так как в данный момент Турция вместе с Россией играет роль страны-гаранта астанинского процесса. Фактором спокойствия является и то, что свои действия Анкара координирует с Москвой, передаёт « Интерфакс ».

Контракт на поставку зенитных ракетных систем на сумму около $2,5 млрд был подписан в 2017 году. В дальнейшем сделка предполагает совместное производство ЗРС и передачу турецкой стороне некоторых технологий.

Компоненты С-400 Россия начала доставлять 12 июля, в этот день в Турцию прибыли три военных самолёта. В последующие дни было осуществлено ещё несколько рейсов, на данный момент Министерство национальной обороны Турции сообщило уже о девяти прибывших лайнерах.

Ранее, как писал News.ru, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что процесс поставок российских систем ПВО может завершиться к апрелю 2020 года.