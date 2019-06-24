https://static.news.ru/photo/09cd7cba-965c-11e9-8758-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ammar Safarjalani/Xinhua/Global Look Press

Сирийские силы безопасности обнаружили большое количество оружия и боеприпасов в южном пригороде Дамаска.

Это произошло во время завершения операций по обеспечению безопасности районов, очищенных Сирийской арабской армией от терроризма, — передаёт ФАН.

Были найдены 14,5-мм пулемёт, 5-мм пистолет, штурмовая винтовка B-10, наступательные и оборонительные ручные гранаты, бомба израильского производства и различные боеприпасы.

Как писал News.ru, бойцы правительственной сирийской армии сбили на подлёте к авиабазе в городе Хама беспилотный летательный аппарат террористов. Самодельные беспилотники, способные нести взрывчатку с поражающими элементами, научились производить боевики запрещённой в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» и союзные ей бандформирования, окопавшиеся в сирийской провинции Идлиб.