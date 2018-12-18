Шойгу: ракетоносцы Ту-95МС войдут в состав ВКС

Российские военно-воздушные силы в будущем году получат модернизированные стратегические ракетоносцы ТУ-95МС, сообщил министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу во время годовой коллегии ведомства.
По его словам, всего в боевой состав будут введены четыре ракетоносца, передаёт ТАСС.
Как сообщал News.ru, ранее Владимир Путин рассказал, что в России проведена большая работа по разработке нового оружия. Аналогов таких систем, по словам президента, в мире больше нет. Новое оборудование способно обеспечить надёжную защиту страны на многие годы. Его появление должно заставить задуматься тех, кто имеет привычку вести диалог с использованием «милитаристской риторики».