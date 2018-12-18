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Шойгу: ракетоносцы Ту-95МС войдут в состав ВКС

Ту-95МС Антон Сергиенко/News.ru

Ту-95МС

оружие [ версия для печати ]

Российские военно-воздушные силы в будущем году получат модернизированные стратегические ракетоносцы ТУ-95МС, сообщил министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу во время годовой коллегии ведомства.

По его словам, всего в боевой состав будут введены четыре ракетоносца, передаёт ТАСС.

Как сообщал News.ru, ранее Владимир Путин рассказал, что в России проведена большая работа по разработке нового оружия. Аналогов таких систем, по словам президента, в мире больше нет. Новое оборудование способно обеспечить надёжную защиту страны на многие годы. Его появление должно заставить задуматься тех, кто имеет привычку вести диалог с использованием «милитаристской риторики».


#оружие #шойгу #Вкс #ракетоносцы #Ту-95МС
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