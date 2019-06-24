https://static.news.ru/photo/7b63c744-965c-11e9-837f-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Шойгу Фото: Сергей Булкин/News.ru

Внезапная проверка войск и сил Центрального военного округа начата в соответствии с решением верховного главнокомандующего Вооружёнными силами РФ. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу.

По замыслу внезапной проверки с 6:00 мск в полном составе приводятся в высшую степень боевой готовности органы военного управления Центрального военного округа, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения Воздушно-десантных войск, Дальней и Военно-транспортной авиации. Также к проверке привлекаются некоторые соединения центрального подчинения, — приводит его слова « Интерфакс ».

Глава Минобороны отметил, что по итогам проверки будет оценена способность войск обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняется высокая террористическая угроза. По словам Шойгу, ещё одна цель проверки — определить уровень подготовки войск и сил к стратегическим командно-штабным учениям «Центр-2019».

Ранее News.ru писал, что Шойгу заявил о планах завершить модернизацию противоракетной обороны в 2022 году.