Шойгу назвал Российскую армию самой современной в мире

https://news.ru/storage/news/2ba3618a0519b7a9b421fc2d090209d8/64d4b15a-44ae-4bf6-a3f4-95689dd4dea7_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Сергей Шойгу (в центре)

Армия Российской Федерации полностью оснащена. Задача, поставленная по программе обеспечения до 2020 года, выполняется строго по плану, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

По его словам, за уходящий 2018 год на службу поступило свыше полутора тысяч видов оружия и более 80 тысяч единиц техники. По показателям современности вооружения Российская Федерация достигла 61,5%.

«Такой уровень не присутствует ни в одной из армий мира на сегодняшний день», — заявил Шойгу.

Шойгу отметил, что в 2019 году России необходимо выйти на уровень в 67%, через два года — задача о повышении до 70%.

Ранее Шойгу сообщал, что российские военно-воздушные силы в будущем году получат модернизированные стратегические ракетоносцы ТУ-95МС, всего в боевой состав будут введены четыре ракетоносца.