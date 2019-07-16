Прошедший в июне текущего года международный военно-технический форум «Армия-2019» стал рекордным. Сумма подписанных контрактов почти в восемь раз превысила предыдущий результат и составила свыше триллиона рублей, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
Он отметил и насыщенную научно-деловую программу мероприятий — в них приняло участие свыше 12 тысяч специалистов, пишет
Традиционно были проведены статические и динамические показы техники. Считаю, что форум прошёл на высоком уровне. За шесть дней на его площадках побывало свыше миллиона посетителей. Количество участников, экспонатов и иностранных делегаций на 10% превысило прошлогодние показатели, — добавил Шойгу.
Министр также сообщил, что работу «Армии-2019» освещали около 2,5 тысячи журналистов из разных стран.
Ранее News.ru сообщал, что Анкара осталась верной своему слову и приобрела у Москвы зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400. Президент Турции Реджеп Эрдоган добавил, что С-400 является «самой сильной оборонной системой», выразив надежду на её совместное производство с РФ.