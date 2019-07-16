https://static.news.ru/photo/bdb021ae-a7ac-11e9-91d5-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Шойгу на открытии форума Фото: Сергей Булкин/News.ru

Прошедший в июне текущего года международный военно-технический форум «Армия-2019» стал рекордным. Сумма подписанных контрактов почти в восемь раз превысила предыдущий результат и составила свыше триллиона рублей, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Он отметил и насыщенную научно-деловую программу мероприятий — в них приняло участие свыше 12 тысяч специалистов, пишет РИА Новости . На площадках выставки было представлено более 27 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения как российского, так и зарубежного производства.

Традиционно были проведены статические и динамические показы техники. Считаю, что форум прошёл на высоком уровне. За шесть дней на его площадках побывало свыше миллиона посетителей. Количество участников, экспонатов и иностранных делегаций на 10% превысило прошлогодние показатели, — добавил Шойгу.

Министр также сообщил, что работу «Армии-2019» освещали около 2,5 тысячи журналистов из разных стран.

Ранее News.ru сообщал, что Анкара осталась верной своему слову и приобрела у Москвы зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400. Президент Турции Реджеп Эрдоган добавил, что С-400 является «самой сильной оборонной системой», выразив надежду на её совместное производство с РФ.