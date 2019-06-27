Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу обратился к выпускникам военных вузов на приёме в их честь, где присутствовал верховный главнокомандующий, президент Владимир Путин. Министр отметил, что уже через месяц молодым людям предстоит включиться в работу, где они будут совершенствовать знания и навыки на практике, осваивать вооружение и заниматься поиском новых форм подготовки личного состава.
Уверен, что вы приложите все силы для выполнения задач, поставленных перед вооружёнными силами верховным главнокомандующим, — приводит слова Шойгу РИА Новости.
Он также пожелал выпускникам профессионального роста, блестящей карьеры и веры в себя.
Ранее News.ru писал, что Шойгу заявил о планах завершения модернизации противоракетной обороны Москвы к 2022 году. По его словам, это позволит решать приоритетные задачи Военно-космических сил.