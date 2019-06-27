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Президент РФ Владимир Путин заявил, что офицеры ВС РФ должны уметь владеть новейшим передовым оружием на «отлично», так как именно оно скоро поступит в армию.

Оружие должно быть в надёжных, умелых руках. Ваш долг — научиться владеть им на «отлично», — отметил российский лидер. Глава России выделил среди новинок систему лазерного оружия «Пересвет», гиперзвуковой авиационный...