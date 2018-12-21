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Северный флот укрепят глобальной системой управления

MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press

оружие [ версия для печати ]

Северный флот РФ в 2019 году получит в своё распоряжение глобальную автоматизированную систему управления (АСУ). Она позволит связывать воедино разведывательные данные флота, авиации, радиотехнических и радиолокационных станций, беспилотных летательных аппаратов и самолётов дальнего радиолокационного обнаружения.

В настоящее время новинка тестируется. Об этом рассказали в Минобороны РФ, сообщают «Известия».

АСУ позволит военным быстро реагировать на изменение боевой обстановки и сократит число ошибочных решений. Благодаря ей все объекты будут отображаться на специальном экране в режиме реального времени. При этом система мгновенно определит их вид и степень опасности, скорость, высоту и направление движения. Также АСУ даст рекомендации, если увидит наличие угрозы.

По мнению экспертов, необходимость наблюдения за обширными территориями делает АСУ наиболее востребованной на Севере.

Ранее News.ru сообщал, что Арктика станет местом проведения части важных этапов крупномасштабных стратегических учений «Центр-2019». В манёврах будет задействована территория от Новой Земли до Новосибирских островов. В ходе учений военные проведут тестирование новой техники, созданной специально для Заполярья.


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