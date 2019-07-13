https://static.news.ru/photo/e7b948c0-a61e-11e9-b640-fa163e074e61_1024.jpg Фото: xinhua/Global Look Press

Министерство обороны Турции сообщило, что седьмой российский самолёт с компонентами для зенитных ракетных систем С-400 приземлился на авиабазе Мюртед.

Поставки ЗРС С-400 в Турцию продолжаются. В связи с этим седьмой самолёт приземлился на авиабазе Мюртед, — говорится в сообщении ведомства.

Контракт на поставку четырёх С-400 на сумму около $2,5 млрд был подписан в 2017 году. В дальнейшем сделка предполагает совместное производство ЗРС и передачу турецкой стороне некоторых технологий. Вашингтон настаивал на отказе Анкары от сделки с Москвой, угрожая всевозможными санкциями, в том числе — отказом поставлять истребители F-35. Однако турецкий президент Эрдоган пообещал в таком случае обратиться в Международный арбитражный суд, так как деньги за самолёты уже переведены.

Как ранее писал News.ru, шестой российский самолёт с компонентами для зенитных ракетных систем С-400 приземлился на турецкой авиабазе Мюртед.