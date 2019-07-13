https://static.news.ru/photo/dafdf932-a56a-11e9-a98a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сапёры центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» завершили работы по очистке территорий Южной Осетии от снарядов, оставшихся здесь со времён военных действий. Полное разминирование заняло четыре года.

Общая площадь очищенной территории составила 130 га, обнаружено свыше 1049 взрывоопасных предметов, — цитирует «Эко Кавказа» начальника Управления пиротехнических и специальных кинологических работ центра «Лидер» полковника Алексея Завацкого.

По словам специалистов, самым опасным был последний участок — село Зар.

8 августа 2008 года Грузия обстреляла Южную Осетию. После этого Россия ввела свои войска в республику, чтобы вытеснить грузинские. Затем Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

Как писал News.ru, в Южной Осетии пройдут военные сборы в этом году. Соответствующий указ подписал глава республики Анатолий Бибилов. Граждане, пребывающие в запасе, обязаны собраться для формирования Вооружённых сил.