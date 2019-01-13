С-400 покажут на параде в честь снятия блокады Ленинграда

https://news.ru/storage/news/403cea89bd0b7c6aaa0872c4c8c041b5/85e8aba4-0dac-41b6-85b9-224c146ee58f_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Новейшую военную технику покажут в Санкт-Петербурге во время военного парада в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда. Мероприятие пройдёт на Дворцовой площади 27 января.

Военные продемонстрируют боевые расчёты новейших зенитных ракетных систем С-400 и оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М», сообщает пресс-служба Западного военного округа. Отмечается, что по главной площади города пройдут пусковые установки и транспортно-заряжающие машины систем и комплексов, которые не привлекаются к несению боевого дежурства и мероприятиям боевой подготовки.

Ранее News.ru писал о том, что оппозиционный депутат Заксобрания Петербурга Максим Резник вступил в словесную перепалку с врио губернатора Александром Бегловым. Спор разгорелся на заседании правительства города во время обсуждения вопроса празднования 75-летия снятия блокады Ленинграда.

Резник отметил, что он в годовщину снятия блокады, как и многие противники парада на Дворцовой площади, считает нужным вспоминать о ней без излишнего милитаризма.