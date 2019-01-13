USD  66.9167 EUR  77.1282
GOLD1,287 $   Brent60.18 $ Bitcoin3,628.10 $
МОСКВА-6°C12:26
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. оружие

С-400 покажут на параде в честь снятия блокады Ленинграда

Сергей Булкин/News.ru

оружие [ версия для печати ]

Новейшую военную технику покажут в Санкт-Петербурге во время военного парада в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда. Мероприятие пройдёт на Дворцовой площади 27 января.

Военные продемонстрируют боевые расчёты новейших зенитных ракетных систем С-400 и оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М», сообщает пресс-служба Западного военного округа. Отмечается, что по главной площади города пройдут пусковые установки и транспортно-заряжающие машины систем и комплексов, которые не привлекаются к несению боевого дежурства и мероприятиям боевой подготовки.

Ранее News.ru писал о том, что оппозиционный депутат Заксобрания Петербурга Максим Резник вступил в словесную перепалку с врио губернатора Александром Бегловым. Спор разгорелся на заседании правительства города во время обсуждения вопроса празднования 75-летия снятия блокады Ленинграда.

Резник отметил, что он в годовщину снятия блокады, как и многие противники парада на Дворцовой площади, считает нужным вспоминать о ней без излишнего милитаризма.


#с-400 #Искандер #блокада #ВОВ
самое читаемое
общество
Немцы назвали причину отвращения к туристам из России
спорт
Защищавший Логинова норвежец набросился на РУСАДА

читайте также
в мире 18:31, 30 октября 2018
Вандалы осквернили памятник жертвам ВОВ в Эстонии
культура 13:16, 6 октября 2018
Андрей Звягинцев снимет фильм о блокаде Ленинграда
общество 13:20, 20 августа 2018
Умер защитник блокадного Ленинграда Михаил Бобров
Лента новостей
общество 12:21
В Норильске из-за снегопада закрыли аэропорт
в мире 12:19
На границе США и Мексики нашли третий тоннель
спорт 12:18
Российский скелетонист оценил свой старт на Кубке Европы
в мире 12:01
МИД Ирана вызвал поверенного в делах Польши
происшествия 11:47
Полиция проверяет расстрел четырёх человек в Башкирии
Другие новости
оружие 05:35
Токио создаст ударные самолёты электронной войны против РФ
оружие 03:53
Новейший пистолет на замену ПМ запустят в серию
оружие 19:22
Украина наращивает вооружение у границы ЛНР
оружие 13:57
Военные разворачивают полевой лагерь на Бурейском водохранилище
Предстоит оборудовать комплекс для 100 человек
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top