https://static.news.ru/photo/089a289a-afd2-11e9-9cc1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press

Представитель пресс-службы Минобороны РФ по РВСН полковник Игорь Егоров сообщил, что в Астраханской области проведён учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь».

Боевым расчётом Ракетных войск стратегического назначения проведён пуск ракеты с полигона Капустин Яр. Боевая часть «Тополя» с заданной точностью поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, передаёт РИА Новости .

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал российское оружие лучшим в мире и призвал приостановить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По мнению депутата, ДРСМД из бюджета страны вытянул много денег, когда РФ потратила колоссальные средства на производство ракет, потом на их уничтожение, писал News.ru.