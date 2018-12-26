Россияне одобряют деятельность армии РФ

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Большинство россиян заметило модернизацию вооруженных сил страны. Опрос среди населения провёл Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

87% респондентов поддерживают деятельность армии. Причём показатель вырос за шесть лет с 52%.

За последние семь лет оценки значительно улучшились: уже 61% ставят «хорошо» или «очень хорошо» (с 11% в 2013 году), лишь 6% говорят о «плохом» или «очень плохом» состоянии ВС РФ (против 29% в 2013 году).

42% респондентов полагают, что за последние 2−3 года повысилась боеспособность. Об ухудшении говорят лишь 6% граждан.

Кроме того, заметно выросло число опрошенных (с 52% до 65%), которые хотели бы, чтобы в армии служил кто-то из родственников. Основным же мотивом уклонения от службы 44% участников опроса называют боязнь дедовщины, еще 41% — опасение высоких физических нагрузок.

Две трети россиян (66%) считают, что существует военная угроза со стороны других стран. При этом 92% уверены, что армия РФ способна защитить страну (5 лет назад так говорили только 66%).

Ранее News.ru писал, что в России появится новый комплекс управляемого ракетного оружия «Булат».