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Россиянам запретили хранить оружие на стене

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

оружие [ версия для печати ]

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление, ужесточающее правила хранения оружия. Официальный документ опубликован на портале правовой информации.

С 24 декабря 2018 года, согласно постановлению, любое оружие, патроны, капсюли и порох необходимо прятать в сейфы с запирающим устройством.

При этом сейф или оружейный шкаф может быть любым по желанию владельца: металлическим, деревянным или обитым железом, но из прочных материалов.

«Доступ посторонних к оружию должен быть строго исключён», — говорится в дополнении пункта 59 правил оборота оружия.

Аналогичные поправки будут внесены в закон «Об оружии» в 2019 году, информирует «Ридус».

Ранее News.ru сообщал, что законопроект, повышающий возраст для покупки оружия, внесён в Государственную думу. Также выдачу лицензии на оружие могут запретить гражданам, которые были наказаны за побои.


#россия #законопроекты #оружие #дмитриймедведев
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