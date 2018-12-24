Россиянам запретили хранить оружие на стене

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление, ужесточающее правила хранения оружия. Официальный документ опубликован на портале правовой информации.
С 24 декабря 2018 года, согласно постановлению, любое оружие, патроны, капсюли и порох необходимо прятать в сейфы с запирающим устройством.
При этом сейф или оружейный шкаф может быть любым по желанию владельца: металлическим, деревянным или обитым железом, но из прочных материалов.
«Доступ посторонних к оружию должен быть строго исключён», — говорится в дополнении пункта 59 правил оборота оружия.
Аналогичные поправки будут внесены в закон «Об оружии» в 2019 году, информирует «Ридус».
Ранее News.ru сообщал, что законопроект, повышающий возраст для покупки оружия, внесён в Государственную думу. Также выдачу лицензии на оружие могут запретить гражданам, которые были наказаны за побои.