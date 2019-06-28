https://static.news.ru/photo/d76fbbd8-9b39-11e9-a48e-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Чемезов Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

В ближайшее время на вооружение Российской армии поступят новые зенитные ракетные комплексы С-500. Их дальность будет выше, чем у С-400, но это единственная особенность, о которой «проговорился» глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

У нас уже сегодня начинает изготавливаться С-500. ​Это более современный комплекс. Я не хотел бы сейчас рассказывать о нём, он ещё на вооружении не стоит. Ну я думаю, что в ближайшее время появится, — сказал он в эфире телеканала « Россия 1 ».

Ранее Чемезов заявлял, что для России очень важно развитие технологического партнёрства с Турцией в области ПВО. Он отметил, что РФ приветствует желание турецкой стороны стать участником проекта С-500. А пока Москва продаёт Анкаре комплексы С-400. Закрыть контракт планируют до конца года. Первые из систем ПВО могут отправиться в Турцию уже в июле. Россия также планирует обучить турецких специалистов техобслуживанию этих систем.