https://static.news.ru/photo/f8ba3d14-943a-11e9-ac07-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Vadim Indeikin/wikipedia.org/C BY-SA 3.0

Россия намерена отправить в утиль подводную лодку «Запорожье», которая досталась «в наследство» от украинских военных после присоединения Крыма. Министерство обороны объявило тендер, чтобы выбрать организацию, которая этим займётся.

В документации указано, что одним из лотов является дизельная подводная лодка проекта 641. Субмарина «Запорожье» была единственной подлодкой в составе ВМС Украины и последним в мире кораблём такого класса, состоявшем на вооружении, передаёт РИА Новости .

Подлодка вошла в состав Черноморского флота в 2014 году. После присоединения Крыма большинство членов экипажа приняло решение служить в России.

Ранее Россия неоднократно заявляла о намерении передать Украине военные корабли и технику из Крыма, несмотря на то, что те находятся в плачевном состоянии.

Тем временем Украина создаёт новую морскую базу из четырёх кораблей. Как писал News.ru, они были передислоцированы из Одессы в город Очаков Николаевской области.