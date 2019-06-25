https://static.news.ru/photo/bebc7730-9750-11e9-90e5-fa163e074e61_1024.jpg Юрий Борисов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российские зенитно-ракетные комплексы новейшего поколения С-500 начнут поступать на боевое дежурство Вооружённых сил РФ уже в ближайшие годы.

Об этом, как передаёт «Интерфакс» , журналистам рассказал вице-премьер РФ Юрий Борисов на форуме «Армия-2019».

По словам члена российского правительства, новейшая система ПВО С-500 пойдёт в войска раньше запланированного времени.

Проводятся поэтапные испытания различных элементов ЗРС С-500 с проведением пусков новых ракет, не имеющих аналогов в мире. Успешные предварительные испытания позволили Минобороны России принять решение о сокращении сроков начала серийных поставок в войска, — сказал Борисов.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара приобрела у Москвы российские зенитно-ракетные системы С-400, писал News.ru.