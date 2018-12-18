Россия готовит большие стратегические учения в Арктике

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Арктика станет местом проведения части важных этапов крупномасштабных стратегических учений «Центр-2019». В манёврах будет задействована территория от Новой Земли до Новосибирских островов.

«Центр-2019» пройдёт в августе — сентябре 2019 года. Объединённое стратегическое командование «Север» начало подготовку инфраструктуры, сообщают «Известия».

В ходе учений военные проведут тестирование новой техники, созданной для Заполярья. «Воевать» будут в полном составе две арктические мотострелковые бригады. Главное внимание сухопутные силы уделят решению тактических задач, а также тыловому и техническому обеспечению в сложных климатических условиях.

В учениях также будут задействованы системы ПВО «Тор-М2ДТ» и «Панцирь-СА», бронетехника МТ-ЛБВ, БТР-82А, танк Т-80БВ, боевая машина огневой поддержки и сопровождения «Торос», вездеходы ДТ-10ПМ и ДТ-30ПМ.

На море свои манёвры проведут корабли Северного флота, атомные подводные лодки и морская авиация. Будут привлечены береговые силы, в том числе ракетные комплексы «Бастион».

Ранее News.ru сообщал, что береговая охрана США отказалась проводить учения в Арктике с использованием тяжёлого ледокола Polar Star, опасаясь просить помощи у России в случае его поломки. Дело в том, что Polar Star — единственный ледокол, который есть в распоряжении вооружённых сил США. Судну уже больше 40 лет.