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Российские учебно-боевые самолёты прибыли в Лаос

Як-130 MOD Russia/Twitter.com

Як-130

оружие [ версия для печати ]

РФ продала Лаосу партию учебно-боевых самолётов Як-130. Машина предназначена для подготовки пилотов и уничтожения воздушных и наземных целей.

Стоимость десяти «яковлевых» — около $300 млн. Соглашение подписано в августе 2017 года. Азиатская страна стала пятым государством, пожелавшим усилить ВВС российской техникой, пишет «Коммерсантъ». Як-130 состоят на вооружении Алжира (16 моделей), Мьянмы (шесть), Белоруссии (восемь), Бангладеша (16).

Ранее News.ru сообщил о безвозмездном возвращении Лаосом 30 советских танков Т-34 в рабочем состоянии. До недавнего времени бронетехника находилась на вооружении армии государства. Переданные «тридцатьчетвёрки» Москва планирует использовать при проведении парадов Победы в различных городах РФ.


#россия #ЛАОС #Авиация #армия
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