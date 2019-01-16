Российские учебно-боевые самолёты прибыли в Лаос

https://news.ru/storage/news/b0d01008df5b3a0c452f7ca72720aaa3/82f9ef59-308a-4cc9-8d92-820d67e07655_850.jpg MOD Russia/Twitter.com

Як-130

РФ продала Лаосу партию учебно-боевых самолётов Як-130. Машина предназначена для подготовки пилотов и уничтожения воздушных и наземных целей.

Стоимость десяти «яковлевых» — около $300 млн. Соглашение подписано в августе 2017 года. Азиатская страна стала пятым государством, пожелавшим усилить ВВС российской техникой, пишет «Коммерсантъ». Як-130 состоят на вооружении Алжира (16 моделей), Мьянмы (шесть), Белоруссии (восемь), Бангладеша (16).

Ранее News.ru сообщил о безвозмездном возвращении Лаосом 30 советских танков Т-34 в рабочем состоянии. До недавнего времени бронетехника находилась на вооружении армии государства. Переданные «тридцатьчетвёрки» Москва планирует использовать при проведении парадов Победы в различных городах РФ.