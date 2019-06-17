https://static.news.ru/photo/4eabd9f2-90d6-11e9-a3da-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Объём экспорта российских вооружений в течение нескольких последних лет составляет порядка $15 млрд в год. При этом лидирующую позицию в списке продукции, поставляемой Рособоронэкспортом за рубеж, занимает авиатехника.

По словам главы ведомства Александра Михеева, в 2018 году Россия выручила от продажи боевой авиационной техники более $6 млрд, сообщили в пресс-службе компании.

Михеев уточнил, что речь идёт не только о самолётах и вертолётах, но также о беспилотниках, двигателях и имуществе для ВВС, передаёт RNS .

Ранее News.ru писал, что Россия заключила соглашение на поставку вооружений с Индонезией. Согласно договорённости, в азиатскую страну будет поставлено свыше 40 единиц боевых машин пехоты БМП-3Ф и плавающих бронированных транспортёров БТ-3Ф.