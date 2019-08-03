Масштабный макет беспилотника вертикального взлёта массой семь тонн впервые будет продемонстрирован на авиакосмическом салоне МАКС-2019. В подмосковном Жуковском его покажет группа «Кронштадт», которая специализируется на разработке и производстве высокотехнологичной и наукоемкой продукции.
Об этом сообщает
В «Кронштадте» выражают заинтересованность в гражданском применении летательного аппарата. Показом беспилотника на авиасалоне его создатели надеются привлечь внимание потенциальных потребителей.
Ранее News.ru сообщал, что новейший военный беспилотный летательный аппарат «Охотник» совершил первый 20-минутный полёт. Летательный аппарат под управлением оператора несколько раз облетел аэродром на высоте около 600 метров. «Охотник» сконструирован специалистами АО «Компания «Сухой» из материалов, которые делают его почти невидимым для радиолокационных средств обнаружения. Аппарат оснащён оборудованием для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки.