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Американский журнал The National Interest оценил всю мощь меняющегося состава Военно-Морского Флота (ВМФ) России по главному параду в Санкт-Петербурге. Он был приурочен к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ.

Москва показала новейший фрегат «Адмирал Касатонов» водоизмещением в 4,5 тысячи тонн. Он примечателен тем, что на его борту имеется противолодочная и противоторпедная система «Пакет-НК», говорится в материале The National Interest....