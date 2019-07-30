https://static.news.ru/photo/614063f0-b2c6-11e9-a7fe-fa163e074e61_660.jpg Р-27 Фото: sistemasdearmas.com.br

Россия и Индия подписали ряд контрактов на поставку авиационных ракет различного назначения.

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) уточнили, что в соответствии с договорённостями индийская сторона получит около одной тысячи таких боеприпасов, передаёт ТАСС .

Некоторое время назад о покупке Индией российских ракет сообщило агентство ANI . По его данным, речь идёт о ракетах Р-27 класса «воздух-воздух», которыми будут оснащаться самолёты Су-30МКИ, состоящие на вооружении ВВС Индии. Стоимость контрактов составила $200 млн.

Ранее News.ru писал, что в России началось серийное производство истребителей Су-57. Индия входит в пятёрку стран — потенциальных покупателей самолёта.