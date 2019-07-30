Россия и Индия подписали ряд контрактов на поставку авиационных ракет различного назначения.
В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) уточнили, что в соответствии с договорённостями индийская сторона получит около одной тысячи таких боеприпасов, передаёт
Некоторое время назад о покупке Индией российских ракет сообщило агентство
Ранее News.ru писал, что в России началось серийное производство истребителей Су-57. Индия входит в пятёрку стран — потенциальных покупателей самолёта.