https://static.news.ru/photo/7e781b32-9581-11e9-aa11-fa163e074e61_1024.jpg Фото: MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press

Патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв» будет представлен на Международном военно-техническом форуме в Новороссийске.

Судно, предназначенное для защиты и охраны морской экономической зоны, было принято в состав Черноморского флота 11 июня. В случае боевых действий оно будет обеспечивать устойчивость сил флота во время обороны. «Дмитрий Рогачёв», оснащённый радиотехническим и гидроакустическим вооружением, может плавать автономно два месяца и вмещает на борту 80 членов экипажа, сообщает « Интерфакс ».

Помимо нового корабля, на форуме будут представлены ещё 30 единиц вооружения и военной техники.

Как уже писал News.ru, концепт гиперзвуковой ракеты на прямоточном воздушно-реактивном двигателе представлен в США. Оружие, не имеющее аналогов, разрабатывает военно-промышленная компания Raytheon.