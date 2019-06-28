Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

В ближайшее время на вооружение Российской армии поступят новые зенитные ракетные комплексы С-500. Их дальность будет выше, чем у С-400, но это единственная особенность, о которой «проговорился» глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

У нас уже сегодня начинает изготавливаться С-500. ​Это более современный комплекс. Я не хотел бы сейчас рассказывать о нём, он ещё на вооружении не стоит. Ну я думаю, что в...