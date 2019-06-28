Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Россия намерена удерживать второе место в мировом экспорте оружия и военной техники. На первом сейчас США, и Москва не собирается соперничать в этом с Вашингтоном.
Такую задачу мы перед собой не ставим. У нас задача стоит хотя бы — держать твёрдое второе место, потому что объёмы, которые продаёт Америка, и поставляет бесплатно в некоторых случаях, значительно выше наших. Ну и, в общем-то, такой необходимости мы не видим, — сказал Чемезов в эфире телеканала «Россия-1».
Ранее News.ru писал, что Россия до конца 2019 года намерена выполнить контракт по поставкам комплексов С-400 в Турцию. Первые из них могут отправиться в Анкару уже в июле. Россия также планирует обучить турецких специалистов техобслуживанию этих систем.