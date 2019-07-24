https://static.news.ru/photo/5f1fc850-adf7-11e9-ab3c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Россия приступила к поставкам в Китай второго полкового комплекта зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». Эти поставки начались на несколько месяцев раньше установленного по контракту срока.

Транспортное судно с первой партией техники из состава второго полкового комплекта С-400 для Китая вышло в море из порта Усть-Луга на Балтике, — сообщил ТАСС военно-дипломатический источник.

Для доставки всего полка будут задействованы не менее трёх судов, которые выйдут в море одно за другим через небольшие временные интервалы.

Как писал News.ru, глава Ростеха Сергей Чемезов рассказал, что ракеты С-400, которые Китай заказал у России, были уничтожены. Судно, которое везло эти ракеты, попало в шторм, поэтому было принято решение их все уничтожить. В настоящее время изготавливаются новые ракеты для систем ПВО в рамках ранее заключённого контракта. КНР заключила контракт на покупку систем С-400 в апреле 2015 года. «Рособоронэкспорт» начал выполнять условия контракта в 2017 году.